Толкательница ядра Алена Дубицкая стала победительницей кубка Республики Беларусь по легкой атлетике

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в Бресте завершился один из важнейших стартов легкоатлетического сезона – кубок Республики Беларусь 2020 года по легкой атлетике. Среди толкательниц ядра не было равных обладательнице олимпийской лицензии Алене Дубицкой. Ее результат — 19.27м.

— Во время первых попыток я еще не до конца понимала, что наконец-то мы принимаем участие в соревнованиях после такого затяжного перерыва. Не все получалось технически, но под завершающие попытки я разобралась с эмоциями, с техническим исполнением и сумела установить новый личный рекорд. Результату, конечно, я рада. Мы и планировали открывать сезон с таких рубежей. Думаю, что атмосфера чемпионата Беларуси еще больше подстегнет и замотивирует, а я смогу реализовать тот потенциал, который натренирован, — поделилась впечатлениями от своего выступления спортсменка.

По итогам соревнований традиционно было выбрано по три лучших спортсмена и спортсменки. Белорусская федерация легкой атлетики утвердила материальное вознаграждение в размере 200BYN каждому из удостоившихся этого звания. В женской тройке лучшей спортсменкой названа и Алена Дубицкая, показавшая самый высокий результат сезона в мире.

По материалам Белорусской Федерации легкой атлетики.