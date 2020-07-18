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В Барановичах насмерть разбился мотоциклист. Он был футболистом местного клуба
18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Смертельная авария произошла днем 18 июля на улице Пролетарской в Барановичах.
Евгений Дрозд, фото из соцсетей
Напомним, мотоциклист ехал с улицы Шевченко в сторону улицы Пролетарской. Он не справился с управлением, врезался в бордюр, упал на проезжую часть и от полученных травм погиб.
Фото: Андрей БОЛКО
По информации Intex-press, погиб футболист «ФК Барановичи» Евгений Дрозд. Позже информация о смерти спортсмена появилась
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Смертельная авария произошла днем 18 июля на улице Пролетарской в Барановичах. Евгений Дрозд, фото из соцсетей Напомним, мотоциклист ехал с улицы Шевченко в...
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