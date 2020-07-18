В Барановичах насмерть разбился мотоциклист. Он был футболистом местного клуба

Источник материала: Виртуальный Брест

Смертельная авария произошла днем 18 июля на улице Пролетарской в Барановичах.





Евгений Дрозд, фото из соцсетей





Напомним, мотоциклист ехал с улицы Шевченко в сторону улицы Пролетарской. Он не справился с управлением, врезался в бордюр, упал на проезжую часть и от полученных травм погиб.





Фото: Андрей БОЛКО

По информации Intex-press, погиб футболист «ФК Барановичи» Евгений Дрозд. Позже информация о смерти спортсмена появилась в паблике клуба во «Вонтакте».