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В Каменецком районе в ДТП травмирована 5-летняя девочка, выбежала из-за мусоровоза

18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 17 июля в 18:00 часов. По предварительной информации: 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», двигался по улице Пограничная в агрогородке Беловежский.

В Каменецком районе в ДТП травмирована 5-летняя девочка, выбежала из-за мусоровоза

Напротив дома №58 водитель совершил наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего на полосе встречного движения автомобиля «МАЗ», осуществляющего сбор бытовых отходов.

В Каменецком районе в ДТП травмирована 5-летняя девочка, выбежала из-за мусоровоза

В результате ДТП девочка госпитализирована. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает родителям. Будьте более внимательны к своим чадам, отправляя ребенка на прогулку, не забывайте напоминать, как безопасно вести себя на дороге.

Напомните детям основы:

  • переходить дорогу разрешено лишь в установленных для этого местах;
  • пересекать проезжую часть дороги безопасно лишь после того, как ребенок посмотрел по сторонам и убедился, что дорога «чистая», либо водитель остановился и пропускает пешехода/велосипедиста;
  • ни в коем случае нельзя перебегать дорогу и не начинать переход на «моргающий зеленый»;
  • нельзя пересекать пешеходный переход на велосипеде;
  • небезопасно играть вблизи проезжей части.

В летний период времени водителям необходимо быть максимально внимательными и сконцентрированными на дорожной обстановке, не отвлекаться и быть готовыми к моментальной реакции. Помните, что при подъезде к дворовым территориям, пешеходным переходам, при въезде во двор, скорость автомобиля должна быть минимальной. Будьте бдительны и не отвлекайтесь!

 
 
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  Авария произошла 17 июля в 18:00 часов. По предварительной информации: 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», двигался по улице...
 
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