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В Каменецком районе в ДТП травмирована 5-летняя девочка, выбежала из-за мусоровоза
18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 17 июля в 18:00 часов. По предварительной информации: 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», двигался по улице Пограничная в агрогородке Беловежский.
Напротив дома №58 водитель совершил наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги из-за стоящего на полосе встречного движения автомобиля «МАЗ», осуществляющего сбор бытовых отходов.
В результате ДТП девочка госпитализирована. Проводится проверка.
В летний период времени водителям необходимо быть максимально внимательными и сконцентрированными на дорожной обстановке, не отвлекаться и быть готовыми к моментальной реакции. Помните, что при подъезде к дворовым территориям, пешеходным переходам, при въезде во двор, скорость автомобиля должна быть минимальной. Будьте бдительны и не отвлекайтесь!
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Авария произошла 17 июля в 18:00 часов. По предварительной информации: 22-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», двигался по улице...
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