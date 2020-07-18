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Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оказывается, это тот самый завод АКБ, про который все говорят. Теперь и вы видели...

Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

А всё потому, что расположен завод АКБ не в Бресте, а недалеко от аэропорта, в СЭЗ"Брест". Его хорошо видно с трассы М1.

Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

 
Теги: Брест
 
 
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  Оказывается, это тот самый завод АКБ, про который все говорят. Теперь и вы видели... А всё потому, что расположен завод АКБ не в Бресте, а недалеко от аэропорта, в...
 
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