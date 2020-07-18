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Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел
18.07.2020 16:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оказывается, это тот самый завод АКБ, про который все говорят. Теперь и вы видели...
А всё потому, что расположен завод АКБ не в Бресте, а недалеко от аэропорта, в
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Оказывается, это тот самый завод АКБ, про который все говорят. Теперь и вы видели... А всё потому, что расположен завод АКБ не в Бресте, а недалеко от аэропорта, в...
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