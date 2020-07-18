Загадка (и видеоответ): что это за объект, все про него слышали но мало кто видел

Источник материала: Виртуальный Брест

Оказывается, это тот самый завод АКБ, про который все говорят. Теперь и вы видели...





А всё потому, что расположен завод АКБ не в Бресте, а недалеко от аэропорта, в СЭЗ "Брест". Его хорошо видно с трассы М1.















