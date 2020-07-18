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Обновления в Трудовом кодексе: дистанционная работа и отпуск для молодых отцов

18.07.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновления в Трудовом кодексе: дистанционная работа и отпуск для молодых отцов

С «дистанционкой», отпуском для молодых отцов и с командировками для женщин в декрете – обновленный Трудовой кодекс за полгода позволил установить «баланс интересов» между работниками и нанимателями. 

Своевременность поправок доказывает время. Особенно актуальна в стране за последние месяцы дистанционная работа – такую «гибкую» форму занятости как раз закрепили в обновленном Трудовом кодексе. Как в воду глядели – закон с изменениями Президент подписал еще год назад, а вступил он в силу в январе 20-го. И здесь «дистанционка» пришлась как никогда кстати. Ряд «беспроигрышных» дополнений коснулся и тех, кто хочет гармонично совмещать работу и воспитание детей  в семье.   

 С поправками – сотрудникам во время трудового отпуска разрешили трудиться по совместительству полный рабочий день. Нанимателям – временно переводить подчиненных (с письменного согласия) на другую работу или к иному работодателю не больше чем на 6 месяцев. Как сработал обновленный документ, Минтруда подведет итоги к концу года. 

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С «дистанционкой», отпуском для молодых отцов и с командировками для женщин в декрете – обновленный Трудовой кодекс за полгода позволил установить «баланс...
 
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