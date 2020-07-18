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Тело известной блогерши обнаружено в одном из московских отелей

18.07.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве в одном из отелей обнаружено тело известной блогерши.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшей является Анна Амбарцумян. Женщина выступала на телевидении в качестве эксперта в области психотерапии.

Тело известной блогерши обнаружено в одном из московских отелей
Фото: instagram.com/annaambqueen7 

Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом. На страницу блогерши подписаны 366 тысяч пользователей.

По факту смерти Анны ведётся проверка.

Месяцем ранее погибла другая российская блогерша. Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле в Индонезии – здесь подробности.

Люди в материале: Анна Амбарцумян

 
 
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Новости России. В Москве в одном из отелей обнаружено тело известной блогерши. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах,...
 
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