Тело известной блогерши обнаружено в одном из московских отелей

Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве в одном из отелей обнаружено тело известной блогерши.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшей является Анна Амбарцумян. Женщина выступала на телевидении в качестве эксперта в области психотерапии.



Фото: instagram.com/annaambqueen7

Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом. На страницу блогерши подписаны 366 тысяч пользователей.

По факту смерти Анны ведётся проверка.