Лукашенко ждет Путина на очную встречу в Минске на саммите ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина в Минск на очную встречу для участия в саммите ЕАЭС, который запланирован на осень этого года.





"Мы его ждем после встречи глав правительств на очную встречу уже в Минске в рамках ЕАЭС", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу в Минске.





interfax.by со ссылкой на БелТА. Президента цитируетсо ссылкой на БелТА.





Лукашенко также передал Путину через премьер-министра РФ добрые пожелания и приветствие.



