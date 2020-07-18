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Лукашенко ждет Путина на очную встречу в Минске на саммите ЕАЭС

18.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина в Минск на очную встречу для участия в саммите ЕАЭС, который запланирован на осень этого года.

Лукашенко ждет Путина на очную встречу в Минске на саммите ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина в Минск на очную встречу для участия в саммите ЕАЭС, который запланирован на осень этого года.

"Мы его ждем после встречи глав правительств на очную встречу уже в Минске в рамках ЕАЭС", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в пятницу в Минске.

Президента цитирует interfax.by со ссылкой на БелТА.

Лукашенко также передал Путину через премьер-министра РФ добрые пожелания и приветствие.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина в Минск на очную встречу для участия в саммите ЕАЭС, который запланирован на...
 
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