ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»

18.07.2020 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Мы часто слышим, что «Евровидение» – один из самых популярных песенных конкурсов в мире. Действительно, масштаб этого мероприятия просто огромен. А вот его «младший» коллега собирает куда меньше зрителей.

Зато можно сказать, что для белорусов детское «Евровидение» куда более запоминающееся событие, ведь конкурсанты от Беларуси дважды побеждали. Да и в целом юные белорусы часто попадают в пятёрку лучших.

Одним из самых ярких участников стал Юрий Демидович. Мальчик, который придумал необычные латинские слова и пел про волшебного кролика, произвёл огромное впечатление не только на соотечественников, но и на других зрителей. Мы решили узнать, как певец выглядит теперь.

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»
Фото: vk.com/yurkademidovich 

Сейчас 23-летний Демидович живёт в Москве, где поступил в МГК им. Чайковского. Вероятно, к настоящему моменту Юрий уже закончил обучение и стал выпускником или поступил в аспирантуру. В российской столице исполнитель нередко участвует в музыкальных конкурсах и выступает с концертами.

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»
Фото: vk.com/yurkademidovich 

Как рассказывал артист, люди всё ещё шутят про его песню «Волшебный кролик», но у парня это вызывает лишь улыбку. Ведь эта композиция стала ярким моментом в его детстве, а котором приятно вспоминать.

Etis Atis Animatis. Как сейчас выглядит Юрий Демидович, который произвёл фурор на детском «Евровидении-2009»
Фото: vk.com/yurkademidovich 

Кстати, ранее мы узнали, как изменился «Успешный ребёнок». Вы точно знаете этого мальчика, ведь его фото повсюду в соцсетях (здесь подробнее). 

Люди в материале: Юрий Демидович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы часто слышим, что «Евровидение» – один из самых популярных песенных конкурсов в мире. Действительно, масштаб этого мероприятия просто огромен. А вот его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саммит ЕС возобновил работу: лидеры Евросоюза не достигли договорённостей по финансовым вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика