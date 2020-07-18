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Саммит ЕС возобновил работу: лидеры Евросоюза не достигли договорённостей по финансовым вопросам
Источник материала: ОНТ
Саммит ЕС возобновил работу. Второй день в Брюсселе не могут прийти к соглашению по финансовым вопросам.
Накануне после 13 часов переговоров лидеры Евросоюза не достигли договорённостей ни по новому семилетнему бюджету более чем в триллион евро, ни по фонду восстановления экономики после пандемии, в который, согласно проекту Еврокомиссии, собирались привлечь 750 миллиардов евро заемных средств с обязательством выплачивать их до 2056 года. По некоторым данным, основное противостояние – между Нидерландами, Австрией и так называемым южным блоком стран во главе с Италией. Северные государства настаивают на более жёстких условиях и контроле.
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Саммит ЕС возобновил работу. Второй день в Брюсселе не могут прийти к соглашению по финансовым вопросам. Накануне после 13 часов переговоров лидеры Евросоюза не...
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