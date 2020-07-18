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Кубок Беларуси по футболу среди женщин: известны итоги первых полуфинальных матчей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Известны итоги первых полуфинальных матчей Кубка Беларуси по футболу среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Минск» оказался сильнее «Немана», а «Динамо-БГУФК» взял верх над «Бобруйчанкой».
Проходивший в Минске матч выдался напряженным: у хозяек отсутствовали лидеры команды, а футболистки из Гродно упорно цеплялись за возможность забить на поле номинального фаворита. Вплоть до последних 20 минут основного времени счет был не открыт.
Переломным моментом в поединке стала долгая замена травмированной футболистки «Немана». Оставшись вдесятером, гродненчанки неаккуратно сыграли в своей штрафной, после чего был назначен пенальти. Его на 80-й минуте реализовала Любовь Шматко. 1:0 в пользу «горожанок».
Вячеслав Григоров, главный тренер ФК «Минск»:
В другом полуфинальном матче футболистки «Динамо-БГУФК» камня на камне не оставили от «Бобруйчанки» – 5:1. Ответные матчи пройдут 5 августа.
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Новости Беларуси. Известны итоги первых полуфинальных матчей Кубка Беларуси по футболу среди девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Минск» оказался сильнее...
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