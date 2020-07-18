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Вас необоснованно уволили? Звоните! КГК проводит горячую линию по проблеме
Источник материала: Партизан
Комитет государственного контроля проводит с 17 по 24 июля 2020 года горячую линию, на которую граждане могут сообщить о фактах необоснованного (незаконного) увольнения, а также несвоевременной выплаты заработной платы.
Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам:
в Гомельской – 8 0232 23 83 85;
в Брестской области – 8 0162 21 18 76, 8 0162 21 18 69;
в Витебской – 8 0212 37 61 53;
в Гродненской – 8 0152 79 88 17, 8 0152 79 88 21, 8 0152 79 88 24;
в Минской – 8 017 284 09 06, 8 017 284 03 42;
в Могилевской – 8 0222 62 47 75, 8 0222 62 47 84, 8 0222 62 47 73;
в г. Минске – 8 017 328 59 09, 8 017 328 66 83.
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Комитет государственного контроля проводит с 17 по 24 июля 2020 года горячую линию, на которую граждане могут сообщить о фактах необоснованного (незаконного)...
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