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Лысая Наталья Подольская напугала поклонников

18.07.2020 19:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лысая Наталья Подольская напугала поклонников

Певица Наталья Подольская напугала своих поклонников новым снимком в Instagram. Артистка предстала перед подписчиками в новом образе, причем она кардинально сменила имидж.

На кадрах Подольская позирует без волос.

«Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!» – сообщила знаменитость.

Подписчики сначала не поняли, что произошло. Многие поверили, что она побрилась налысо.

Присмотревшись, поклонники поняли, что это всего лишь грим, при этом сама певица не уточнила, по какому случаю сменила имидж.

Фото: Instagram

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Певица Наталья Подольская напугала своих поклонников новым снимком в Instagram. Артистка предстала перед подписчиками в новом образе, причем она кардинально сменила...
 
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