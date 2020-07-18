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Андрей Поротников: МВД остается репрессивной машиной. Принципиальных изменений здесь нет

18.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников в связи с недавними заявлениями руководителя Совбеза и главы государства заявил Радыё Свабода, что власти пытаются решить своими высказываниями несколько задач.

Андрей Поротников: МВД остается репрессивной машиной. Принципиальных изменений здесь нет
Минск, 14 июля 2020 года, фото Радио Свобода
– В последние недели на БЕЛТА регулярно выходят материалы, где командиры разных воинских частей и бригад рассказывают, как в Беларуси все хорошо и почему они считают, что нужно сохранять нынешний строй, не допустить его разрушения. Происходит вовлечение армии в политические процессы — чего раньше не было.

С чем это связано? Прежде всего с тем, что армия, согласно социологическим исследованиям, — один из трех наиболее уважаемых в обществе институтов. Поэтому это попытка режима опереться на авторитет армии.

Другой момент связан с Александром Лукашенко, который 16 июля заявил, что человек, не служивший в армии, не может быть главнокомандующим. Это пропаганда, направленная на самих военных, Лукашенко пытается усилить свои позиции в армии, демонстрируя, что он «один из них» или, по крайней мере, разбирается в этой сфере.

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При этом важно напомнить, что армия во время правления Лукашенко всегда была аутсайдером с точки зрения бюджетных вливаний, финансировалась по остаточному принципу.

Подготовленное (здесь не было экспромта) заявление Равкова — это, безусловно, попытка запугать. Мол, если ОМОНы не справятся, то мы выведем на улицы танки.

***

Все познается в сравнении, но если мы говорим о младших офицерах в армии, то уровень их зарплат сравним с зарплатой в Макдональдсе. Около 900 рублей. Но уровень психологического давления несопоставим, рабочее время не ограничено.

С точки зрения социальных гарантий военным немножко проще решить жилищный вопрос, с государственной поддержкой, плюс ранняя пенсия. На сегодня зарплата в армии-это не то, что может заинтересовать амбициозную и способную молодежь. И это мы видим по уровню людей, поступающих в высшие учебные заведения силовых структур, по проблемам комплектования и так далее.

***

МВД остается репрессивной машиной, которой оно было все годы правления Лукашенко. Принципиальных изменений здесь нет. Безусловно, мы наблюдаем попытку как-то поштукатурить фасад ведомства, улучшить его имидж. За первые 4 месяца на 57% снизилось количество привлечений к административной ответственности.

МВД находится в очень жестких рамках, они могут идти навстречу гражданам до той точки, пока это не трогает политики. Трансформация этого ведомства во что-то более гуманное в рамках этой системы невозможна.

перевод (gazetaby.com)
 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников в связи с недавними заявлениями руководителя Совбеза и главы государства заявил Радыё Свабода,...
 
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