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Яркая игра, сильные соперники. Сегодня в Вороново прошел районный кубок по мини-футболу
18.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
После небольшого перерыва было возобновлено районное первенство по мини-футболу. Оно собрало пять команд: и уже заявивших о себе серьезно, и начинающих. Самые молодые спортсмены объединились в две любительские команды — «Торпедо» и «Дружба», которые возглавили Владислав Мелько и Никита Васюкевич. В хорошей физической форме были и увлекающиеся футболом представители организаций — РОЧС (капитан Иван Сайко) и РУП ЖКХ (Андрей Зданович). Серьезную спортивную конкуренцию им составила любительская команда «Метеор» во главе с Александром Метелицей.
Игроков на мини-футбольной площадке приветствовали глава района Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич и заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. Традиционно они пожелали футболистам спортивной удачи, а победы — сильнейшему.
Большим стимулом к упорной борьбе для команд стала горячая поддержка болельщиков, успевших соскучиться по яркому футбольному матчу среди «своих» ребят. Они громко скандировали, живо подбадривали игроков. А иногда и не могли удержаться от дельных советов: «Пасуй!», «Бей!»…
Тем временем на мини-футбольной площадке было жарко. Соперники не уступали друг другу. На поле было все: и сильные игроки, и острые моменты у ворот, и красивые голы, и радость побед в матчах, и огорчение от поражений.
Победу же праздновала команда РУП ЖКХ. Второе место — у «Метеора», а третье — у «Дружбы».
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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После небольшого перерыва было возобновлено районное первенство по мини-футболу. Оно собрало пять команд: и уже заявивших о себе серьезно, и начинающих. Самые...
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