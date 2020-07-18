Яркая игра, сильные соперники. Сегодня в Вороново прошел районный кубок по мини-футболу

Источник материала: Вороновская газета





После небольшого перерыва было возобновлено районное первенство по мини-футболу. Оно собрало пять команд: и уже заявивших о себе серьезно, и начинающих. Самые молодые спортсмены объединились в две любительские команды — «Торпедо» и «Дружба», которые возглавили Владислав Мелько и Никита Васюкевич. В хорошей физической форме были и увлекающиеся футболом представители организаций — РОЧС (капитан Иван Сайко) и РУП ЖКХ (Андрей Зданович). Серьезную спортивную конкуренцию им составила любительская команда «Метеор» во главе с Александром Метелицей.











Игроков на мини-футбольной площадке приветствовали глава района Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич и заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. Традиционно они пожелали футболистам спортивной удачи, а победы — сильнейшему.















Большим стимулом к упорной борьбе для команд стала горячая поддержка болельщиков, успевших соскучиться по яркому футбольному матчу среди «своих» ребят. Они громко скандировали, живо подбадривали игроков. А иногда и не могли удержаться от дельных советов: «Пасуй!», «Бей!»…

Тем временем на мини-футбольной площадке было жарко. Соперники не уступали друг другу. На поле было все: и сильные игроки, и острые моменты у ворот, и красивые голы, и радость побед в матчах, и огорчение от поражений.











Победу же праздновала команда РУП ЖКХ. Второе место — у «Метеора», а третье — у «Дружбы».





















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.