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На брестской трассе под Дзержинском дотла сгорела фура

18.07.2020 20:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полуприцеп сгорел на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.

Происшествие случилось вечером 18 июля. По словам очевидцев, около Дзержинска открытым пламенем горела фура, на месте работали спасатели. Судя по фото и видео, сгорел полуприцеп. Тягач, как сообщают читатели, стоял немного дальше. Информации о пострадавших пока нет.


Фото читателя

Фото читателя

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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