На брестской трассе под Дзержинском дотла сгорела фура

Источник материала: Tut.by

Полуприцеп сгорел на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.

Происшествие случилось вечером 18 июля. По словам очевидцев, около Дзержинска открытым пламенем горела фура, на месте работали спасатели. Судя по фото и видео, сгорел полуприцеп. Тягач, как сообщают читатели, стоял немного дальше. Информации о пострадавших пока нет.



Фото читателя



Фото читателя

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.