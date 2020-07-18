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На брестской трассе под Дзержинском дотла сгорела фура
Источник материала: Tut.by
Полуприцеп сгорел на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали читатели.
Происшествие случилось вечером 18 июля. По словам очевидцев, около Дзержинска открытым пламенем горела фура, на месте работали спасатели. Судя по фото и видео, сгорел полуприцеп. Тягач, как сообщают читатели, стоял немного дальше. Информации о пострадавших пока нет.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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Информации о пострадавших пока нет.
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