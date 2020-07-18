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Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июля чествовали комбайнеров-тысячников из Клецкого района. Становиться лидерами жатвы здесь – уже добрая традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы предстоит немало, погода благоприятствует.
Есть первая тысяча! С таким рекордом экипаж Сергея и Виктора поздравляют прямо в поле. Ведь работа не ждет. Буквально 10 минут – и комбайнеры уже на привычном месте: за рулем техники.
Рабочий день комбайнера в эту жаркую пору – от рассвета и до заката. Без выходных. Впрочем, аграрии на такой плотный график не жалуются. Это и понятно. Во-первых, за сутки можно заработать хорошую сумму – около 200 рублей. А в воскресенье вдвое больше. Во-вторых, это вклад в общий каравай.
Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Погода в этом году уборке благоприятствует. Если все так пойдет и дальше, говорят сотрудники хозяйства, итоговая цифра намолота будет не меньше прошлогодней. Пшеницу, ячмень, рапс уже прячут в закрома. Кстати, первую тысячу тонн в Минской области намолотили на немецком комбайне. Между тем, наша техника работает не хуже.
Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Что касается экипажа-рекордсмена, то он выйдет на работу и завтра, и послезавтра. Помешать уборке может разве что дождь. Кстати, кроме непосредственно зарплаты, аграрии получили в подарок за рекорд бытовую технику. Ну и, конечно же, Сергей и Виктор претендуют быть отмеченными на республиканских «Дожинках».
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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Новости Беларуси. 18 июля чествовали комбайнеров-тысячников из Клецкого района. Становиться лидерами жатвы здесь – уже добрая традиция, сообщили в программе...
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