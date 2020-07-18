|
«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск полностью погрузился в насыщенную программу мероприятий «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Креативный День молодежи, звездный калейдоскоп на Дне Украины и сразу два выступления в рамках детского музыкального конкурса. Между тем уже вечером 19 июля мы попрощаемся со «Славянским базаром».
Чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. И это лишь малая часть всех событий, которые стали украшением грандиозного Дня молодежи на «Славянском базаре». До позднего вечера на площади Победы будут работать десятки интерактивных площадок, где развлечение по вкусу может найти любой.
Артем Руммо, участник мероприятий:
Читайте также:
Патриотические акции – тоже часть праздника. И «Открытый диалог» как возможность высказать свое отношение к молодежной политике страны. Общенациональная акция «Паштоўка.БЕЛ» – уникальная возможность напомнить о себе самым дорогим людям.
Анастасия Бут, корреспондент:
По традиции детям оценки ставятся тайно. И имя победителя мы сможем узнать только 19 июля. Зато нам хорошо известны имена артистов, которые выходят на сцену сегодня: Ирина Билык, Тина Кароль, Николай Гнатюк. В самом разгаре концерт «С Украиной в сердце».
Кстати, анонсировали проект буквально перед самым открытием фестиваля. В тонусе держали и зрителей, и самих артистов. Но, как признались нам звезды украинской эстрады, они верили, что «Славянский базар» состоится несмотря ни на что.
Gena Viter, артист (Украина) :
Фестивалить в режиме нон-стоп Витебск будет и всю ночь. Впереди – концерт звезд шансона в Летнем амфитеатре. Продолжают работать интерактивные локации на площади Победы. А поздним вечером из фестивального Витебска в путешествие по стране отправится уникальный железнодорожный состав. Молодежный поезд привезет фестивальное настроение в каждый уголок страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Витебск полностью погрузился в насыщенную программу мероприятий «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)