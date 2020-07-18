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Видеофакт: Умаров забил фантастический гол БАТЭ и станет игроком команды

18.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ФК БАТЭ объявил, что полузащитник из Узбекистана Шохбоз Умаров, выступающий за "Энергетик-БГУ", пополнит ряды команды.

 
Но не этим летом. 21-летний футболист может появиться в команде в сентябре либо в начале следующего года, пишет euroradio.fm

4 июля БАТЭ проиграл на своем поле "Энергетику-БГУ" (0:1), единственный гол забил как раз Умаров. Это был фантастический удар со штрафного (на видео).
 
 
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ФК БАТЭ объявил, что полузащитник из Узбекистана Шохбоз Умаров, выступающий за "Энергетик-БГУ", пополнит ряды команды.
 
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