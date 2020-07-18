Видеофакт: Умаров забил фантастический гол БАТЭ и станет игроком команды

euroradio.fm Но не этим летом. 21-летний футболист может появиться в команде в сентябре либо в начале следующего года, пишет





4 июля БАТЭ проиграл на своем поле "Энергетику-БГУ" (0:1), единственный гол забил как раз Умаров. Это был фантастический удар со штрафного (на видео).



