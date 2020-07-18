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Меган Маркл рассматривает возможность баллотироваться в президенты США
Источник материала: ОНТ
Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет баллотироваться в президенты США,
По данным источника, Маркл всерьез рассматривает возможность бороться за кресло в Овальном кабинете.
Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри, когда переехали в Соединенные Штаты, начали активно высказываться по ряду политических вопросов, таких как проблемы афроамериканцев и изменение климата. Это все, по словам эксперта, свидетельствует, что герцогиня нацелена на пост президента.
Причем, как утверждает Тернер, это может произойти в не столь отдаленном будущем.
Ранее Маркл назвала свое решение вернуться на родину судьбоносным. Также сообщается, что герцогиня неоднократно рассказывала о своих мечтах заниматься по-настоящему важными вещами и желании изменить мир.
Фото:Getty Images
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет баллотироваться в президенты США, сообщает The Mirror, ссылаясь на королевского эксперта Беверли Тернер. По данным источника,...
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