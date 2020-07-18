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Меган Маркл рассматривает возможность баллотироваться в президенты США

18.07.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл рассматривает возможность баллотироваться в президенты США

Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет баллотироваться в президенты США, сообщает The Mirror, ссылаясь на королевского эксперта Беверли Тернер.

По данным источника, Маркл всерьез рассматривает возможность бороться за кресло в Овальном кабинете.

Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри, когда переехали в Соединенные Штаты, начали активно высказываться по ряду политических вопросов, таких как проблемы афроамериканцев и изменение климата. Это все, по словам эксперта, свидетельствует, что герцогиня нацелена на пост президента.

Причем, как утверждает Тернер, это может произойти в не столь отдаленном будущем.

Ранее Маркл назвала свое решение вернуться на родину судьбоносным. Также сообщается, что герцогиня неоднократно рассказывала о своих мечтах заниматься по-настоящему важными вещами и желании изменить мир.

Фото:Getty Images

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет баллотироваться в президенты США, сообщает The Mirror, ссылаясь на королевского эксперта Беверли Тернер. По данным источника,...
 
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