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Будет ли хороший урожай огурцов и помидоров? Народные приметы на неделю с 20 по 26 июля

18.07.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

20 июля – день памяти преподобной Евфросинии. Считалось, что если идёт дождь – осадки будут ещё долго.

21 июля – Прокопий-Жнец. Если появилось больше пчёл — скоро наступит жара. Какая погода в этот день, таким будет и 2 августа.

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4 июля — Ольгин день. В это время обычно шли дожди, крестьяне молились святой, просили о хорошей погоде. Обильная роса – к плохому урожаю огурцов и помидоров. День солнечный – уродятся зерновые.
 

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20 июля – день памяти преподобной Евфросинии. Считалось, что если идёт дождь – осадки будут ещё долго. 21 июля – Прокопий-Жнец. Если появилось больше пчёл — скоро...
 
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