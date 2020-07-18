Любители музыки будут в восторге: в Беларуси запустился популярный стриминговый сервис Spotify

Источник материала: ОНТ

Популярный стриминговый сервис Spotify запустился в Беларуси. Любителям музыки нет смысла объяснять, что это такое. Всего три цифры: более 50 миллионов песен, 4 миллиарда плейлистов, доступен в 92-х странах.

Наши меломаны сервис очень любят, хотя и не могли пользоваться раньше. Теперь наслаждайтесь. Spotify даже зарегистрировался в минской налоговой. Всё по закону.

Хранить компакт-диски и скачивать музыку – уже вчерашний день. Мы всё чаще привыкаем получать желаемое «здесь и сейчас». Будущее за рынком потоковой передачи (музыки, в том числе). И шведский сервис – лидер на этом рынке. Компания серьёзная, размещает акции на бирже, и они стабильно растут в цене. И вот эта компания обратила внимание на наш рынок. В библиотеке Spotify много белорусской музыки.

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