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В Слуцком районе отметили «Зажинки». Видео
18.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкий район в числе первых в области приступил к уборочной кампании. Старт «жниву» дал народный обряд «Зажынкі», который прошел на поле рядом с деревней Уланово. Хлеборобы сжали первые колосья, чтобы уборочная прошла удачно, нива была плодородной, а погода помогала труженикам,
На поле собрались не только хлеборобы, руководители сельских хозяйств и представители Слуцкого райисполкома, но и простые сельчане — дети катались на конной повозке, взрослые фотографировались на фоне стилизованных снопов.
«Зажынкі» на Случчине отметились театрализованным представлением. Жнеи в белорусских национальных костюмах серпами скосили первые колосья, составили из них сноп, который подарили председателю Слуцкого райисполкома.
Красочные снопы подарили и другим гостям праздника, а также угостили всех караваем, сделанным из урожая прошлого года, — это дань уважения родной земле.
К слову, и в нынешнем году Случчина надеется внести в общий каравай Минской области весомый вклад.
— Каравай Слуцкого района всегда был весомым — около 200 тысяч тонн. Не будем загадывать, но я уже вижу, что на наших полях созрел достойный урожай. Постараемся сработать на «отлично», чтобы ни один колосок не пропал зря, — отметил директор агрофирмы «Лучники» Василий Статкевич.
После того, как сельхозмашины окропили святой водой, техника прямо с праздника отправилась в поле — пополнять закрома Беларуси новым хлебом.
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Слуцкий район в числе первых в области приступил к уборочной кампании. Старт «жниву» дал народный обряд «Зажынкі», который прошел на поле рядом с деревней Уланово.
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