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Беларусь ждёт очередное похолодание. Погода на неделю с 20 по 26 июля. Подробный прогноз

18.07.2020 21:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь ждёт очередное похолодание. Погода на неделю с 20 по 26 июля. Подробный прогноз

На следующей неделе в Беларуси будет преобладать неустойчивая, влажная и контрастная погода с очередным похолоданием ближе к середине. Не стоит прятать зонты и куртки.

 В начале недели ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах грозы, могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит +11℃…+17℃, днём до +29℃. 

 В среду снова похолодает. Будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, днём возможны грозы. Ветер северной четверти, умеренный. Температура ночью до +15℃, в середине дня +18℃ — +23℃.

 В четверг и пятницу погодными процессами будет управлять активный малоподвижный циклон. Погода будет прохладная и дождливая. Пройдут дожди, в дневные часы — с грозами. Ветер северо-западный умеренный. Под утро слабые туманы. Температура ночью и утром от +8℃ до +15℃, днем +16℃…+23℃.

 В выходные дни погода существенно не изменится. При облачной с небольшими прояснениями погоде пройдут дожди, возможны грозы. Под утро слабый туман. Видимость до километра. В ночные часы столбики термометров покажут 9 — 14 со знаком плюс. Не стоит ожидать жары и днём: всего лишь +18℃ – +24℃.

Прогноз погоды на каждый день в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!

 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На следующей неделе в Беларуси будет преобладать неустойчивая, влажная и контрастная погода с очередным похолоданием ближе к середине. Не стоит прятать зонты и...
 
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