Неизвестный Несвиж! Секреты столицы «некоронованных королей»

Источник материала: ОНТ

Некоторые вещи люди начинают ценить лишь со временем. 15 лет назад часть Несвижа включили в Список всемирного наследия. Эксперты ЮНЕСКО едва ли ни единогласно признали уникальность и подлинность комплекса бывшей резиденции Радзивиллов. Но не замком единым! У нас тут город-памятник. Столица «некоронованных королей» – это стоит увидеть, причём не только иностранцам.

«У Нясвіжы як у Парыжы» - шутка ли? Там - Нотр-Дам, а у нас - костёл Божьего Тела. У них - Лувр с садом Тюильри, так и здесь - Дворцовый ансамбль в «объятиях» парков и озёр. 120 гектаров - этот объект всемирного наследия гораздо больше, чем кажется.

Михаил Афанасик, заместитель председателя Несвижского райисполкома: «Подготовили проект на реконструкцию Марысина парка. Есть наработки и по Английскому парку. Он когда-то использовался для обучения детей князей Радзивиллов верховой езде, как ипподром. Должны подходить очень тонко и изящно, чтобы создать ту старую атмосферу».

В Париже все дороги ведут к Эйфелевой башне. В Несвиже ориентир - барочные шпили замка 16-19 веков. В нём жили «некоронованные короли» Радзивиллы, отдыхали советские чекисты и аграрии. Теперь это музей, один из самых популярных в стране.

Сергей Климов, директор Национального музея-заповедника «Несвиж»: «Год начинался очень хорошо. До середины марта мы приняли около 50 тысяч. Сейчас ситуация выравнивается. Уже за выходные 1,5 тысячи туристов у нас бывает. Делаем ремонты плановые, которые не могли бы делать при больших потоках».

Готовят к покраске стены арсенала. В полночь именно здесь появляется Чёрная панна. Со стоном и плачем призрак обходит 41 зал и коридор. Самая старая часть замка - Каменица. Сюда не пускают чужих. «Спят» сокровища музея - почти 27 тысяч.

Анна Быль, главный хранитель фондов Национального музея-заповедника «Несвиж»: «Асноўныя шляхі: закупкі, падарункі і экспедыцыі. Кожны год нашы фонды папаўняюцца на 300 прадметаў. Каля 60% знаходзяцца ў пастаянных і часовых экспазіцыях».

В «тайных комнатах» собирают самый оригинальный выставочный проект года – о жизни Радзивиллов после смерти. 92 предмета «изъяли» из родовой крипты. Эта усыпальница сравнима лишь с пантеоном Габсбургов в Вене и Бурбонов возле Парижа.

Валерий Дудко, специалист предприятия «Белреставрация»: «Планируем в августе закончить южный фасад и переходим на главный, западный фасад. Для Беларуси уникальное явление - расписной костёл».

Вокруг первого в Восточной Европе храма в стиле барокко - тоже «достояние всего человечества». Это башня 16 века (её называют «Замковой»), врата и ограда, часовня Булгарина или «каплица убийцы». Вообще, Несвиж - город, где живут легенды.

Между костёлом и замком - оригинальный знак. Такой же у римского Колизея и Великой Китайской стены. Можно расшифровать как: «это стоит увидеть хотя бы раз». Эмблема всемирного наследия: круг - символ природного, а квадрат - культурного, созданного человеком. Они неразрывно связаны. Сегодня с таким высоким статусом 1121 объект в 167 странах.

В престижном Списке ЮНЕСКО сегодня четыре белорусских объекта. Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир». 15 лет назад «компанию» Несвижу составила Дуга Струве. Это самый протяжённый памятник на Земле – почти три тысячи километров.

Валерий Громада, заместитель министра культуры Беларуси: «У нас высокая степень готовности нашей части этого проекта. Сейчас ожидаем более активной работы польской стороны. И Спасо-Преображенская церковь, и Борисоглебская (Коложская) церковь, церкви оборонительного типа и деревянное зодчество Полесья. Расширение присутствия в Списке всемирного наследия является важной часть государственной политики».

Эти отверстия - для цепей подъёмного деревянного моста. В 19-м веке его заменили каменным на три пролёта. В 21-м столетии – реставрировали. То, что связывает нас с будущим. О Несвиже говорят - «маленький Париж». Он удивляет не меньше большого.

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