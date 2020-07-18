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Лунный календарь на неделю с 20 по 26 июля: пора консервировать урожай, сушить лук и чеснок

18.07.2020 21:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 20 по 26 июля: пора консервировать урожай, сушить лук и чеснок

В начале недели – неплохое время для первых экспериментов по виноделию. Настала пора собирать урожай для приготовления консервации. 22 июля следует выкопать и разложить для сушки лук и чеснок. 23 июля – можно укоренять черенки роз и пересаживать, и делить кусты многолетников. 

На наступающей неделе геомагнитных возмущений не ожидается.

Умение быстро подстраиваться под меняющие обстоятельства пригодится 22 июля. 23 июля полезны занятия физкультурой и спортом. 25 июля нужно оставить сомнения и делайте то, что считаете нужным и правильным.

 Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  


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В начале недели – неплохое время для первых экспериментов по виноделию. Настала пора собирать урожай для приготовления консервации. 22 июля следует выкопать и...
 
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