Лунный календарь на неделю с 20 по 26 июля: пора консервировать урожай, сушить лук и чеснок

Источник материала: ОНТ

В начале недели – неплохое время для первых экспериментов по виноделию. Настала пора собирать урожай для приготовления консервации. 22 июля следует выкопать и разложить для сушки лук и чеснок. 23 июля – можно укоренять черенки роз и пересаживать, и делить кусты многолетников.

На наступающей неделе геомагнитных возмущений не ожидается.

Умение быстро подстраиваться под меняющие обстоятельства пригодится 22 июля. 23 июля полезны занятия физкультурой и спортом. 25 июля нужно оставить сомнения и делайте то, что считаете нужным и правильным.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram