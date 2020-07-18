Соседка предотвратила кражу: застигнутые врасплох мужчины испугались и, бросив украденные вещи, стали убегать с места преступления

Источник материала: ОНТ

ЗЛОЙ РОК. Орша. Две электрогитары, акустическая система, рюкзак и смарт-часы. Всё это едва не стало платой за случайное знакомство.

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41-летний житель райцентра увлёкся употреблением спиртного. И не заметил, как привычная компания сменилась обществом двух незнакомцев. Они помогли мужчине добраться домой и уложили спать. А сами собрали в квартире имущества почти на три тысячи рублей и отправились на выход.

Соседка вызвала милицию. Группа реагирования разбудила мужчину и рассказала ему, как он проспал свою музыку. Охотников за гитарами нашли и задержали. Оба из Орши. Один 1976-го года рождения, второй 1988-го. Для них завели уголовное дело.

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