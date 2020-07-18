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Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка

18.07.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Углекислый газ для растений – как глоток свежего воздуха для человека. Этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует активное цветение, повышает устойчивость к болезням и вредителям. Когда пустые разговоры идут на пользу цветам? Неожиданные советы эксперта в программе «Плюс-минус». 

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Углекислый газ – это жизненно необходимый элемент для растений. Нет СО2 – нет фотосинтеза. Повышая СО2, мы повышаем качество нашего урожая. Учёные провели исследования: они увеличили уровень стандартного содержания СО2 в три раза и получили увеличение урожая от 20% и выше. В домашних условиях, конечно же, сложно увеличить СО2 в 2-3 раза и контролировать этот уровень. Но мы можем немного помочь нашим растениям.

Первое, что можно сделать: просто-напросто проветрить своё помещение, просто открыв окна и запустив с улицы немного больше углекислого газа.

Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка

Второй способ, которым мы можем помочь нашим растениям – это просто перекинуться с ним парой слов. Вдыхая кислород, мы выдыхаем углекислый газ, тем самым, мы помогаем ему расти.

Третье, что мы можем сделать, это зажечь свечи у себя в помещении и расставить их по периметру. Таким способом продвинутые огородники значительно повышают СО2 и урожайность.

Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка

Используйте свечи маленького размера до полного сгорания, расставляя их возле растений. И, самое главное, пользуйтесь этим методом только днём.

Используя эти простые методы, вы добьётесь значительного увеличения урожая.

Люди в материале: Андрей Пташник

 
 
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Углекислый газ для растений – как глоток свежего воздуха для человека. Этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует активное цветение, повышает устойчивость к...
 
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