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Поговорите с растением при свечах и урожай будет лучше. И это не шутка
Источник материала: СТВ
Углекислый газ для растений – как глоток свежего воздуха для человека. Этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует активное цветение, повышает устойчивость к болезням и вредителям. Когда пустые разговоры идут на пользу цветам? Неожиданные советы эксперта в программе
Третье, что мы можем сделать, это зажечь свечи у себя в помещении и расставить их по периметру. Таким способом продвинутые огородники значительно повышают СО2 и урожайность.
Используя эти простые методы, вы добьётесь значительного увеличения урожая.
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Углекислый газ для растений – как глоток свежего воздуха для человека. Этот газ участвует в фотосинтезе и стимулирует активное цветение, повышает устойчивость к...
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