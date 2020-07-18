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«В истории еще не было, чтобы три женщины шли против диктатуры». В Могилеве прошел пикет Тихановской

19.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 18 июля в Могилеве прошел первый агитационный пикет за кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации.

«В истории еще не было, чтобы три женщины шли против диктатуры». В Могилеве прошел пикет Тихановской
Фото: Радыё Свабода
Вечером 18 июля в Могилеве прошел первый агитационный пикет за кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало после того, как Центризбирком отказал им в регистрации. Пикет проходил в формате «свободного микрофона», избиратели говорили о проблемах, которые нужно решать, и рассказывали, почему решили поддержать Тихановскую.


Самой Светланы Тихановской на пикете нет. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пикет проходил возле Ледового дворца на улице Гагарина в Могилеве. Светланы Тихоновской на пикете не было, как и Вероники Цепкало и Марии Колесниковой — представителей штабов-партнеров на выборах. Встречу вели активисты инициативной группы Тихановской, им помогали могилевские активисты и политики.

— Светлана не планировала быть политиком, так получилось (мужа Светланы, блогера Сергея Тихоновского, задержали и поместили в СИЗО до подачи документов в ЦИК — Прим. TUT.BY), — говорит блогер Николай Масловский. — Как сильная женщина, как жена декабриста она пошла на выборы. Когда я читал книги по истории, никогда не думал, что у нас такое может повториться. Знаете, как про войну читаешь: идет отряд, одного бойца выбивают, а второй подхватывает знамя. Получилось, что это знамя подхватила женщина, которая никогда не представляла, что она будет политиком. Давайте похлопаем штабу Бабарико, штабу Цепкало, штабу Тихоновской! У нас сейчас очень классная команда. Никогда такого не было в истории, что три женщины, которые договорились за 15 минут, идут против мужской диктатуры, против силы и грубости, с помощью любови и женского подхода. Я считаю, это прекрасно, друзья.


Вероника Цепкало, Светлана Тихоновская, Мария Колесникова Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Слово передают пенсионерке, которая стоит в первом ряду на пикете:

— Дорогие мои, мне 79 лет, я родилась в 1941 году. Когда собирали подписи (за кандидатов — Прим. TUT.BY) я нашла силы, пришла, я не лежала на диване. И я сейчас слушаю Светлану, какая она молодец, какая она умница. И еще, ребята, хочу сказать. Она обратилась к омоновцам, милиционерам, к тихарям: что вы делаете, на кого вы подымаете руку? А как же! За что они получают деньги наши? Те, которые вы, работаете и платите, наши деньги? И тут же бьют нас по хребту. Так это что, надо терпеть? На это все надо смотреть? Светочка, молодец, умница! И призываю всех — за Светлану, за Светлану, за Светлану!

На пикет приехали люди из других городов. Жители Витебска говорят, что хотят поддержать могилевчан.

— Мы приехали сказать, что мы не боимся, мы будем отстаивать наши права, — говорит Елена Янушковская. —  Я никого не буду призывать или отговаривать идти голосовать — это выбор каждого из нас. Но то, что так продолжаться дальше не может, так жить нельзя, — это однозначно. Главная сила и главный закон тут мы, белорусы.

Время от времени ходу пикета мешает музыка, российская попса, которая доносится из колонок. Также очевидцы сообщают, что рядом с местом встречи в усиленном режиме работает ГАИ.

— Я хочу обратиться в сотрудникам ГАИ, которые с обеих сторон штрафуют всех, кто сигналит (в знак солидарности — Прим. TUT.BY), — говорит участник пикета в микрофон. — И к сексотам, которые тут трутся и сообщают по рации, кого им останавливать. Пацаны, выпейте рюмку за свою совесть!

— За ваше здоровье! — выкрикивают люди.

Микрофон берет 20-летний жители Могилева, говорит, «всю жизнь я видел только эту власть и хочется чего-то поменять»:

—  Все-таки мы, белорусы, свободные люди, имеет право на выбор тех, кого мы хотим нашими представителями, которые будут отстаивать наши интересы, а не только свои. Так что призываю всех: пожалуйста, 9 августа приходите на свои участки и голосуйте за тех, за кого хотите, либо ставьте «против всех». Потому что если вы на выборы не придете, это значит, что вы за то, что сейчас происходит в стране.

Поддержать Светлану Тихановскую пришли люди разных возрастов и профессий.

— Мне много лет, я много видела, но я так рада, что эти девочки объединились, — говорит пенсионерка о решении штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало объединиться. — Пусть у них будет не то, что удача, но чтобы мы им помогли, чтобы они победили. У них есть детки, им есть за что бороться, и им есть, что терять. Удачи, здоровья. И мы должны им помочь — прийти на выборы и проголосовать. Мне уже много лет, я уже могла ничего не делать, уже жизнь прожита, но все равно зацепило.

Во время пикета жителям Могилева предлагают записываться в наблюдатели, чтобы фиксировать нарушения при проведении голосования.
 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Вечером 18 июля в Могилеве прошел первый агитационный пикет за кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая объединилась со штабами Виктора Бабарико и...
 
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