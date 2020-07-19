Бюджетный отдых и яркие впечатления: когда разрешат доступ на «белорусские Мальдивы»?

Источник материала: ОНТ

Если купальник наготове, можно далеко не ехать – есть вариант на выходные. «Белорусские Мальдивы» откроют для туристов. Вы наверняка хоть раз видели эти фото – почти как настоящие. И желание запечатлеть красоту намного сильнее, чем страх получить штраф. Так сразу и не подумаешь, что это отработанные карьеры завода. Похоже, чиновники устали бороться с ветряными мельницами. Скоро всё будет официально.





Белый песок, лазурная вода, красота, да и только… Сложно поверить, но всё это чудо – совсем рядом! С приходом лета на карьеры под Волковыском – паломничество. Каждый день десятки людей съезжаются посмотреть на «белорусские Мальдивы». А в этом году так и вовсе – зачем чужие берега, когда свои есть. Отличный бюджетный вариант удивить друзей и собрать восторженные отзывы в соцсетях.

450 гектаров красоты из десятков озер. Из-за обилия мела берега остаются белыми, а вода приобретает нежный бирюзовый оттенок. Пока официально вся эта красота под запретом. Здесь дежурят милиция, МЧС, ОСВОД. За посещение – штраф. Хотя некоторые смельчаки всё же умудряются купаться.

Карьеры – это хоть и красиво, но объект производственный и принадлежит местному цементному заводу. Чужим здесь не место, хоть разработки и закрыли больше 10 лет назад. Любой несчастный случай – ответственность предприятия.

Геннадий Найдюк, заместитель генерального директора предприятия «Красносельскстройматериалы»: «Эти живописные пейзажи представляют собой огромную опасность. Высокие крутые берега склонны к обрушению. Карьеры имеют значительную глубину – 30-35 метров – и не приспособлены для купания».

Но что же делать? Зачем такую красоту прятать? И как не подвергать опасности жизнь любознательных туристов? После долгих раздумий выход, кажется, нашли. Скоро на берегу самого живописного в округе карьера власти Волковысского района откроют смотровую площадку и начнут развивать промышленный туризм.

Проект уже проходит экспертизы – все должно быть безопасно для туристов. Одно «но» – визит только группой и только для фото. Поплавать и позагорать не удастся. Впрочем, даже такой урезанный вариант местные жители оценили.

Слава о «белорусских Мальдивах» уже вышла за пределы страны. Российское интернет-издание «Афиша дэйли» в прошлом году признало эти карьеры самой красивой природной локацией Беларуси. Рассчитывают и на туристов из Европы – Волковысский район сегодня – безвизовая зона. Если всё удастся, местные «Мальдивы» станут первыми в Беларуси (а в стране 8 таких объектов), доступными для посещения уже следующим летом! Осталось немного подождать.

Подробнее – в видеоинформации.





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