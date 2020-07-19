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Летний аниме-фестиваль "Кампай Брест" внезапно провели в городе. И чемпионат по Just Dance

19.07.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ГУ "Брестский городской центр культуры" состоялся летний фестиваль "Кампай Брест" для любителей косплея, аниме и к-поп. Программа мероприятия включала в себя косплей-дефиле по мотивам аниме и манги, караоке, чемпионат по Just Dance, соревнования по настольным играм, и в завершении выступление танцевальных кавер-групп г. Бреста в жанре k-pop. Целью фестиваля является организация культурно-развлекательного досуга молодежи в период летних каникул.

Летний аниме-фестиваль "Кампай Брест" внезапно провели в городе. И чемпионат по Just Dance

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  В ГУ "Брестский городской центр культуры" состоялся летний фестиваль "Кампай Брест" для любителей косплея, аниме и к-поп. Программа мероприятия включала в себя...
 
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