ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мясников развеял мифы о кофе

19.07.2020 06:04 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мясников развеял мифы о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные миры о кофе. В частности, в эфире телеканала «Россия 1» медик опроверг расхожее мнение, будто этот напиток вреден, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, кофе полезен, потому что предотвращает развитие онкологических заболеваний и цирроза.

Доктор посоветовал тем, у кого выявлен инфекционный гепатит, каждый день пить по три-четыре чашки. Кроме того, по словам Мясникова, кофе уменьшет риск инфаркта и улучшает память.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные миры о кофе. В частности, в эфире телеканала «Россия 1» медик опроверг расхожее мнение, будто этот напиток...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск и минчане» за 18.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика