Мясников развеял мифы о кофе

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные миры о кофе. В частности, в эфире телеканала «Россия 1» медик опроверг расхожее мнение, будто этот напиток вреден, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, кофе полезен, потому что предотвращает развитие онкологических заболеваний и цирроза.

Доктор посоветовал тем, у кого выявлен инфекционный гепатит, каждый день пить по три-четыре чашки. Кроме того, по словам Мясникова, кофе уменьшет риск инфаркта и улучшает память.

Фото: pexels

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