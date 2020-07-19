Спасатели — родителям: не оставляйте детей одних

Источник материала: Полымя

Лето – пора долгожданных каникул для всей детворы. Свободного времени много, однако не каждый ребенок может правильно им воспользоваться. Шалости, детское любопытство, излишняя самоуверенность – вот причины возникновения пожаров с участием малолетних детей.





Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ребенок не решится поиграть c коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

– будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

– не оставляйте спички в доступном для детей месте;

– не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

– следите, чтобы дети не разжигали костры;

– уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

– организуйте ребенку интересный досуг.

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС