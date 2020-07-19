Сможете отличить ядовитый гриб от съедобного? Тест

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Если вы любите походы в лес, то умение отличать ядовитый гриб от съедобного вам пригодится. Проверьте свои знания в этом тесте, но независимо от того, какой будет результат, помните — собирать стоит лишь те грибы, в которых вы точно уверены, а по приходу домой их стоит подвергнуть соответствующей обработке.