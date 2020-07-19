На молоке, шоколадные или с сыром? Рассказываем, как приготовить блинчики для идеального завтрака

Блинчики — это идеальное начало выходного дня. А мы к тому же предлагаем вам сразу три варианта: классический, для сладкоежек и для тех, кто любит сытные завтраки. Пробуйте и делитесь результатами в комментариях!
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Тонкие блинчики на молоке
Ингредиенты на 14 блинов:
100 г муки;
1 ч. л. сахара;
Щепотка соли;
3 яйца;
40 г сливочного масла;
300 мл молока.
Как готовить?
Кладем в миску муку, сахар и соль. Добавляем яйца. Размешиваем до однородного состояния. Вливаем растопленное и слегка остывшее масло, снова перемешиваем. Вливаем молоко и перемешиваем до однородного состояния.
Сковороду разогреваем на среднесильном огне. Смазываем растительным маслом. Наливаем тесто, равномерно распределяем и жарим около минуты (плюс-минус 15−20 секунд). Переворачиваем и жарим с другой стороны примерно полминуты.
Снимаем со сковороды. Повторяем с оставшимся тестом.
Шоколадные панкейки
Ингредиенты на 12 штук:
1 яйцо;
100 г сахара;
250 мл молока;
40 г сливочного масла;
150 г муки;
30 г какао-порошка;
1 ч. л. разрыхлителя;
1/3 ч. л. соды;
¼ ч. л. соли;
40 г горького шоколада.
Как готовить?
В миске смешиваем яйцо, сахар, молоко и растопленное масло.
В отдельную посуду просеиваем муку, какао, разрыхлитель, соду и соль. При постоянном размешивании венчиком вливаем жидкую смесь в сухую. Добавляем мелко нарубленный шоколад и перемешиваем.
На среднем огне разогреваем сковороду, смазываем ее маслом. Наливаем на сковороду по одному маленькому половнику теста и жарим до появления пузырьков. Переворачиваем и жарим с другой стороны.
Подаем с любимыми соусами, взбитыми сливками, сгущенкой.
Блины с припеком
Ингредиенты на 6 штук:
500 мл молока;
2 яйца;
1 ч. л. сахара;
¼ ч. л. соли;
100 г муки;
100 г шампиньонов;
100 г полутвердого сыра;
100 г копчено-вареной ветчины.
Как готовить?
Готовим тесто. Муку соединяем с солью и сахаром, добавляем яйца и перемешиваем до однородного состояния. Вливаем постепенно молоко, постоянно мешая. Если тесто покажется вам слишком густым, добавьте еще немного молока.
Готовим припек. Шампиньоны режем и обжариваем на масле. Смешиваем их с натертым сыром и ветчиной.
Печем блины. Наливаем теста на раскаленную, смазанную маслом сковороду. Сверху выкладываем немного припека. Поливаем его сверху небольшим количеством теста. Быстро и аккуратно переворачиваем блин.
Повторяем процедуру до тех пор, пока не закончится тесто или начинка.