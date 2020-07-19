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На молоке, шоколадные или с сыром? Рассказываем, как приготовить блинчики для идеального завтрака

19.07.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блинчики — это идеальное начало выходного дня. А мы к тому же предлагаем вам сразу три варианта: классический, для сладкоежек и для тех, кто любит сытные завтраки. Пробуйте и делитесь результатами в комментариях!


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Тонкие блинчики на молоке


Ингредиенты на 14 блинов:

  • 100 г муки;
  • 1 ч. л. сахара;
  • Щепотка соли;
  • 3 яйца;
  • 40 г сливочного масла;
  • 300 мл молока.

Как готовить?

  1. Кладем в миску муку, сахар и соль. Добавляем яйца. Размешиваем до однородного состояния. Вливаем растопленное и слегка остывшее масло, снова перемешиваем. Вливаем молоко и перемешиваем до однородного состояния.
  2. Сковороду разогреваем на среднесильном огне. Смазываем растительным маслом. Наливаем тесто, равномерно распределяем и жарим около минуты (плюс-минус 15−20 секунд). Переворачиваем и жарим с другой стороны примерно полминуты.
  3. Снимаем со сковороды. Повторяем с оставшимся тестом.

Шоколадные панкейки


Ингредиенты на 12 штук:

  • 1 яйцо;
  • 100 г сахара;
  • 250 мл молока;
  • 40 г сливочного масла;
  • 150 г муки;
  • 30 г какао-порошка;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/3 ч. л. соды;
  • ¼ ч. л. соли;
  • 40 г горького шоколада.

Как готовить?

  1. В миске смешиваем яйцо, сахар, молоко и растопленное масло.
  2. В отдельную посуду просеиваем муку, какао, разрыхлитель, соду и соль. При постоянном размешивании венчиком вливаем жидкую смесь в сухую. Добавляем мелко нарубленный шоколад и перемешиваем.
  3. На среднем огне разогреваем сковороду, смазываем ее маслом. Наливаем на сковороду по одному маленькому половнику теста и жарим до появления пузырьков. Переворачиваем и жарим с другой стороны.
  4. Подаем с любимыми соусами, взбитыми сливками, сгущенкой.

Блины с припеком


Ингредиенты на 6 штук:

  • 500 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. сахара;
  • ¼ ч. л. соли;
  • 100 г муки;
  • 100 г шампиньонов;
  • 100 г полутвердого сыра;
  • 100 г копчено-вареной ветчины.

Как готовить?

  1. Готовим тесто. Муку соединяем с солью и сахаром, добавляем яйца и перемешиваем до однородного состояния. Вливаем постепенно молоко, постоянно мешая. Если тесто покажется вам слишком густым, добавьте еще немного молока.
  2. Готовим припек. Шампиньоны режем и обжариваем на масле. Смешиваем их с натертым сыром и ветчиной.
  3. Печем блины. Наливаем теста на раскаленную, смазанную маслом сковороду. Сверху выкладываем немного припека. Поливаем его сверху небольшим количеством теста. Быстро и аккуратно переворачиваем блин.
  4. Повторяем процедуру до тех пор, пока не закончится тесто или начинка.

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Блинчики - это идеальное начало выходного дня. А мы к тому же предлагаем вам сразу три варианта: классический, для сладкоежек и для тех, кто любит сытные завтраки....
 
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