На молоке, шоколадные или с сыром? Рассказываем, как приготовить блинчики для идеального завтрака

Источник материала: Tut.by

Блинчики — это идеальное начало выходного дня. А мы к тому же предлагаем вам сразу три варианта: классический, для сладкоежек и для тех, кто любит сытные завтраки. Пробуйте и делитесь результатами в комментариях!



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Тонкие блинчики на молоке





Ингредиенты на 14 блинов: 100 г муки;

1 ч. л. сахара;

Щепотка соли;

3 яйца;

40 г сливочного масла;

300 мл молока.

Как готовить?

Кладем в миску муку, сахар и соль. Добавляем яйца. Размешиваем до однородного состояния. Вливаем растопленное и слегка остывшее масло, снова перемешиваем. Вливаем молоко и перемешиваем до однородного состояния. Сковороду разогреваем на среднесильном огне. Смазываем растительным маслом. Наливаем тесто, равномерно распределяем и жарим около минуты (плюс-минус 15−20 секунд). Переворачиваем и жарим с другой стороны примерно полминуты. Снимаем со сковороды. Повторяем с оставшимся тестом.

Шоколадные панкейки





Ингредиенты на 12 штук: 1 яйцо;

100 г сахара;

250 мл молока;

40 г сливочного масла;

150 г муки;

30 г какао-порошка;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/3 ч. л. соды;

¼ ч. л. соли;

40 г горького шоколада.

Как готовить?

В миске смешиваем яйцо, сахар, молоко и растопленное масло. В отдельную посуду просеиваем муку, какао, разрыхлитель, соду и соль. При постоянном размешивании венчиком вливаем жидкую смесь в сухую. Добавляем мелко нарубленный шоколад и перемешиваем. На среднем огне разогреваем сковороду, смазываем ее маслом. Наливаем на сковороду по одному маленькому половнику теста и жарим до появления пузырьков. Переворачиваем и жарим с другой стороны. Подаем с любимыми соусами, взбитыми сливками, сгущенкой.

Блины с припеком





Ингредиенты на 6 штук: 500 мл молока;

2 яйца;

1 ч. л. сахара;

¼ ч. л. соли;

100 г муки;

100 г шампиньонов;

100 г полутвердого сыра;

100 г копчено-вареной ветчины.

Как готовить?

Готовим тесто. Муку соединяем с солью и сахаром, добавляем яйца и перемешиваем до однородного состояния. Вливаем постепенно молоко, постоянно мешая. Если тесто покажется вам слишком густым, добавьте еще немного молока. Готовим припек. Шампиньоны режем и обжариваем на масле. Смешиваем их с натертым сыром и ветчиной. Печем блины. Наливаем теста на раскаленную, смазанную маслом сковороду. Сверху выкладываем немного припека. Поливаем его сверху небольшим количеством теста. Быстро и аккуратно переворачиваем блин. Повторяем процедуру до тех пор, пока не закончится тесто или начинка.