За грибами — с паспортом

Источник материала: Вороновская газета





С наступлением сезона сбора дикоросов наблюдается рост нарушений законодательства о государственной границе. Во втором квартале текущего года их совершено больше на 13%. Грибникам и рыбакам не стоит забывать, что пограничная зона и полоса — режимные территории, порядок их посещения должен строго соблюдаться.

Всего же с начала года на участке ответственности Лидского пограничного отряда задержано 117 нарушителей погранрежима, в отношении которых выписаны штрафы на общую сумму более 38 тысяч рублей.

Так, 12 июля на участке погранзаставы «Геранены» 45-летний местный житель отправился на сбор дикоросов и в 200 метрах от госграницы был остановлен пограничным нарядом. Пропуска в пограничную полосу у мужчины не оказалось. На него был составлен административный протокол.

Для того чтобы избежать нарушения, важно помнить, что в настоящее время граждане Беларуси в пределах пограничной зоны могут находиться при наличии документов, удостоверяющих личность, — паспорта, военного билета, водительского или служебного удостоверения. Основанием для въезда и нахождения на режимной территории не являются студенческий билет, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида или о праве на льготы.

Для пребывания в пограничной полосе гражданам необходимо получить пропуск. Для чего следует обратиться в ближайшее подразделение органов пограничной службы.

Следует учитывать, что попасть в пограничную полосу можно только в предназначенных для этого местах. Информация об этом размещена на официальном Интернет-портале Госпогранкомитета Республики Беларусь www.gpk.gov.by в разделе «Пограничная зона, полоса» подраздела «Места въезда (входа) в пограничную полосу».

О времени и целях посещения пограничной полосы необходимо уведомлять ближайшее подразделение органов пограничной службы.

Ольга ВОРОБЬЕВА

по информации пресс-службы Лидского пограничного отряда.