ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси приняты меры по повышению качества и доступности образования — Карпенко

19.07.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Беларуси приняты меры по повышению качества и доступности образования — Карпенко
В Беларуси приняты меры, направленные на повышение качества и доступности образования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время семинара-совещания с руководителями вузов.

«Недавно прошла встреча Президента с педагогическим активом страны, во время которой обсуждались состояние и перспективы развития национальной системы образования. Глава государства еще раз подчеркнул, что в современном мире образование становится основным условием устойчивого развития страны, гарантом социальной стабильности общества. По оценке международных экспертов, уже сегодня разница между развитыми и развивающимися странами только на одну треть обусловлена эффективностью модели экономики. А на две трети — уровнем и качеством образования, которое страна может предоставить своим гражданам. Поэтому образовательная парадигма высшего образования остается неизменной: обеспечение высокого качества подготовки специалистов, включая их дополнительное образование на протяжении всей жизни», — рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в государстве делается все возможное и необходимое, чтобы высшая школа развивалась динамично.

«Благодаря пристальному вниманию руководства страны к образованию в республике приняты меры, направленные на повышение его качества и доступности. В этой связи совершенствуется нормативная правовая база. На завершающей стадии проект новой редакции Кодекса об образовании. Сформирован пакет документов для расширения сетевой формы обучения. Идет разработка профессиональных и образовательных стандартов нового поколения, где ключевым направлением становится тесная интеграция университетов с заказчиками кадров во всех секторах экономики. Благодаря в том числе усилиям педагогов остаются почти стопроцентными показатели распределения и трудоустройства выпускников. Успешно решаются вопросы социальной поддержки студенчества и преподавателей вузов», — отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что приняты серьезные меры по обеспечению обучающихся местами в общежитиях, улучшению комфортности проживания.

«В ближайшее время будет завершено строительство общежития для Гродненского университета. 2 июля главой государства подписано распоряжение о строительстве четырех общежитий в Минске на сумму Br169 млн. Начиная с прошлого года увеличены в два раза размеры стипендий аспирантам и докторантам. Поддержаны предложения о поэтапном повышении заработной платы профессорско-преподавательского состава до уровня 150% от средней заработной платы по республике до 2025 года. Признаем, что в целом система высшего образования живет стабильно и хорошего в ней сделано немало», — сказал он.

Министр напомнил, что 16 июля завершился основной этап централизованного тестирования.

«Предварительные итоги показывают, что ЦТ прошло в спокойной деловой обстановке. С 25 июля в учреждениях высшего образования начнется прием документов. В этом году зачисление на уровень высшего образования I ступени будут осуществлять 50 вузов. Планируется принять более 55 тыс. человек. Вступительная кампания должна, как всегда, пройти организованно и открыто, обеспечивая абитуриентам возможность верного выбора будущей профессии», — резюмировал Игорь Карпенко.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Музей Белорусского Полесья представил выставку картин белорусского художника Александра Хорошуна
Новости дня
Новости разные
 
Фадеев извинился за клип с Валерией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика