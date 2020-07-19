В Беларуси приняты меры по повышению качества и доступности образования — Карпенко

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси приняты меры, направленные на повышение качества и доступности образования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время семинара-совещания с руководителями вузов.

«Недавно прошла встреча Президента с педагогическим активом страны, во время которой обсуждались состояние и перспективы развития национальной системы образования. Глава государства еще раз подчеркнул, что в современном мире образование становится основным условием устойчивого развития страны, гарантом социальной стабильности общества. По оценке международных экспертов, уже сегодня разница между развитыми и развивающимися странами только на одну треть обусловлена эффективностью модели экономики. А на две трети — уровнем и качеством образования, которое страна может предоставить своим гражданам. Поэтому образовательная парадигма высшего образования остается неизменной: обеспечение высокого качества подготовки специалистов, включая их дополнительное образование на протяжении всей жизни», — рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в государстве делается все возможное и необходимое, чтобы высшая школа развивалась динамично.

«Благодаря пристальному вниманию руководства страны к образованию в республике приняты меры, направленные на повышение его качества и доступности. В этой связи совершенствуется нормативная правовая база. На завершающей стадии проект новой редакции Кодекса об образовании. Сформирован пакет документов для расширения сетевой формы обучения. Идет разработка профессиональных и образовательных стандартов нового поколения, где ключевым направлением становится тесная интеграция университетов с заказчиками кадров во всех секторах экономики. Благодаря в том числе усилиям педагогов остаются почти стопроцентными показатели распределения и трудоустройства выпускников. Успешно решаются вопросы социальной поддержки студенчества и преподавателей вузов», — отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что приняты серьезные меры по обеспечению обучающихся местами в общежитиях, улучшению комфортности проживания.

«В ближайшее время будет завершено строительство общежития для Гродненского университета. 2 июля главой государства подписано распоряжение о строительстве четырех общежитий в Минске на сумму Br169 млн. Начиная с прошлого года увеличены в два раза размеры стипендий аспирантам и докторантам. Поддержаны предложения о поэтапном повышении заработной платы профессорско-преподавательского состава до уровня 150% от средней заработной платы по республике до 2025 года. Признаем, что в целом система высшего образования живет стабильно и хорошего в ней сделано немало», — сказал он.

Министр напомнил, что 16 июля завершился основной этап централизованного тестирования.

«Предварительные итоги показывают, что ЦТ прошло в спокойной деловой обстановке. С 25 июля в учреждениях высшего образования начнется прием документов. В этом году зачисление на уровень высшего образования I ступени будут осуществлять 50 вузов. Планируется принять более 55 тыс. человек. Вступительная кампания должна, как всегда, пройти организованно и открыто, обеспечивая абитуриентам возможность верного выбора будущей профессии», — резюмировал Игорь Карпенко.