Верующие обратились к католическим священникам c призывом отслужить святые мессы за честные выборы









- От имени католиков нашего Отечества обращаемся с просьбой о служении святых Месс и проведения других богослужений в интенции честных выборов в нашей стране, - пишут участники инициативы. - Мы горячо верим и ощущаем, что такая молитвенная поддержка - в виде молитвы с призывом к честности и неравнодушию, должна зазвучать во всех костелах и часовнях нашей Беларуси.





Также миряне пригласили священников во время воскресных проповедей поднять тему справедливых выборов и участия в них католических верующих - согласно с учением Католической церкви и вечным Божьим законом, который главнее приказов временной власти.





- Горячо жаждем, чтобы эта молитвенная поддержка окутала все наше Отечество, а также и белорусов Зарубежья, которые из всех уголков мира смогут вместе с нами молиться онлайн. Будем вместе молиться за возможность совершить правильный выбор, быть и в молитве, и в деле преданными сыновьями и дочерьми своей Отчизны, - отмечают верующие.





Напомним, через кампанию «Католик, фальсификация выборов - это тяжкий грех» инициаторы обращаются к членам избирательных комиссий и всем, кто участвует в этом важном для общества и судьбы страны политическом процессе, с призывом исполнять законодательство Беларуси и предотвращать любые нарушения.











