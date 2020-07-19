











Премии были присуждены сериалу за оригинальную музыкальную тему, за костюмы, операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж. Кроме того, отдельной награды был удостоен режиссер картины швед Йохан Ренк.





Изначально сериал номинировали на 14 наград.





В сериале рассказывается о трагичных событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ранее этот мини-сериал выиграл премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм".



