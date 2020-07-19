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Сериалу "Чернобыль" присвоили семь премий BAFTA в области телемастерства

19.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский мини-сериал "Чернобыль" (2019) получил семь наград британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), пишет Gazeta.Ru со ссылкой на Variety.




Премии были присуждены сериалу за оригинальную музыкальную тему, за костюмы, операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж. Кроме того, отдельной награды был удостоен режиссер картины швед Йохан Ренк.

Изначально сериал номинировали на 14 наград.

В сериале рассказывается о трагичных событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ранее этот мини-сериал выиграл премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм".
 
 
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Американский мини-сериал "Чернобыль" (2019) получил семь наград британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), пишет Gazeta.Ru со ссылкой на Variety.
 
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