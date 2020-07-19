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Родник в Вайкунцах «окрестили»

19.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Родник в Вайкунцах «окрестили»

«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха; тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни; ты сама жизнь. Ты наполнишь нас радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились, по твоей милости в нас начинают бурлить высохшие родники нашего сердца. Ты самое большое богатство на свете», — с размышлений над этими словами Антуана де Сент Экзюпери начали свою исследовательскую работу в 2014 году радунские школьники. Консультантами в непростом деле поиска и восстановления заброшенного родника возле хутора Вайкунцы стали учителя биологии Елена Яновна Кветень и Ольга Ивановна Груздовская.

Семейный родник


Родник в Вайкунцах «окрестили»

— Вода сочилась прямо из земли, — вспоминает Вероника Брониславовна Войткун, некогда жившая на хуторе у Вайкунцев. — Мама Станислава Андреевна утверждала, что в округе источник считался нашим, семейным, по крайней мере, местные так и называли его «родник Матонисов». Хотя за водой приходили многие: и для себя, и для скотины брали.

Для удобства потом мужчины сделали в этом месте бетонный колодец. В каком теперь родник состоянии, не знаю — давно не была там.

Вернуть «лицо» водице

Родник расположен в 500 метрах от левого берега реки Дитва — в поле. Сразу и не найдешь. После первой же встречи школьников с ним было решено: чистить! Бригада добровольцев, вооружившись инструментом и облачившись в непромокаемые спецкостюмы, принялась за работу. «Глаза у ребят, прямо скажем, горели, — эмоционально рассказывает руководитель группы Елена Кветень. — дальше последовало гидрологическое исследование родника. А физико-химический анализ проб показал, что по санитарным нормам вода питьевая. Ребята планировали продолжить работу по благоустройству источника, рисовали план стоянки, навеса и скамеечек и думали о финансовой стороне вопроса. К большому сожалению участников проекта, задумка так и не осуществилась. А хорошее начало было положено… Жаль.


Родник в Вайкунцах «окрестили»

Единственное радует, родник в Вайкунцах получил имя «Ключ надежды».

А какие ассоциации у вас?


Родник в Вайкунцах «окрестили»

В социологическом опросе школьников приняли участие 50 респондентов.

Вопрос ребром

Всякая ли родниковая вода пригодна для питья?

— Далеко не всегда, — дает разъяснения врач-гигиенист (заведующий отделом) санитарно-эпидемиологического отдела А.А.Сухолет. — Родниковая вода определенно лучше там, где почва каменистая или глинистая, так как в ней отсутствуют примеси ила и солей. Вода в родниках выходит из земли с глубины в несколько десятков метров, таким образом, она проходит естественную очистку слоями песка и гравия. Поэтому жидкость получается такой прозрачной и мягкой на вкус. Именно ее вкусовые свойства и повлияли на формирование мнения о том, что родники кристально чистые и подходят в качестве источника питьевой воды даже детям. Это устоявшееся мнение является большим заблуждением.

Качество грунтовых вод постоянно ухудшается из-за воздействия загрязнений. Например, после использования в хозяйственной деятельности удобрений, пестицидов, реагентов, из-за сточных вод, беспорядочных мусорных свалок. В родниковой воде могут оказаться болезнетворные бактерии, технические масла, тяжелые металлы и другие вредные вещества.

Если хотите употреблять воду из незнакомого источника, лучше взять пробы и отправить их на анализ в лабораторию. Исследовать родниковую воду можно в Вороновском районном ЦГЭ по адресу: г.п.Вороново, ул.Советская,81а, или в любой другой аккредитованной на данное исследование лаборатории.

Галина ШЛЕМПО.

Фото из архива Радунской СШ

и Сергея ГРИЧИКА.

 
 
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«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха; тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни; ты...
 
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