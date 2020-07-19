Не только музыка: на «Славянском базаре» отмечают День молодежи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» проходит в Витебске. Юные вокалисты из 17 стран уже начали борьбу за гран-при детского песенного конкурса. Но программа фестиваля не ограничивается только музыкой. Сегодня там еще и День молодежи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Витебск сегодня целый день во власти молодежи. Всевозможные площадки расположились в разных районах города. Много спортивных локаций. Так, рядом с летним амфитеатром невероятные трюки показывали скейтбордисты.

А на площади Свободы всех сегодня закружили в танце. Там прошел турнир – что только не танцевали. В общем, можно было изучить едва ли не все национальные танцы. Тем более что пары приехали из разных областей Беларуси и демонстрировали именно местный стиль исполнения.