|
Не только музыка: на «Славянском базаре» отмечают День молодежи
19.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международный фестиваль искусств «Славянский базар» проходит в Витебске. Юные вокалисты из 17 стран уже начали борьбу за гран-при детского песенного конкурса. Но программа фестиваля не ограничивается только музыкой. Сегодня там еще и День молодежи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Витебск сегодня целый день во власти молодежи. Всевозможные площадки расположились в разных районах города. Много спортивных локаций. Так, рядом с летним амфитеатром невероятные трюки показывали скейтбордисты.
А на площади Свободы всех сегодня закружили в танце. Там прошел турнир – что только не танцевали. В общем, можно было изучить едва ли не все национальные танцы. Тем более что пары приехали из разных областей Беларуси и демонстрировали именно местный стиль исполнения.
Около сотни человек отметили этот день забегом. Дистанция – шесть с половиной километров. Каждому участнику подарили памятную медаль. А вот победитель отправился домой на велосипеде. В этом забеге военный из Витебска Денис Воляк выигрывает уже во второй раз. Пошутил, что так и начнет коллекционировать велосипеды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебск сегодня целый день во власти молодежи. Всевозможные площадки расположились в разных районах города.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)