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Не только музыка: на «Славянском базаре» отмечают День молодежи

19.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» проходит в Витебске. Юные вокалисты из 17 стран уже начали борьбу за гран-при детского песенного конкурса. Но программа фестиваля не ограничивается только музыкой. Сегодня там еще и День молодежи, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Витебск сегодня целый день во власти молодежи. Всевозможные площадки расположились в разных районах города. Много спортивных локаций. Так, рядом с летним амфитеатром невероятные трюки показывали скейтбордисты.

А на площади Свободы всех сегодня закружили в танце. Там прошел турнир – что только не танцевали. В общем, можно было изучить едва ли не все национальные танцы. Тем более что пары приехали из разных областей Беларуси и демонстрировали именно местный стиль исполнения.

Около сотни человек отметили этот день забегом. Дистанция – шесть с половиной километров. Каждому участнику подарили памятную медаль. А вот победитель отправился домой на велосипеде. В этом забеге военный из Витебска Денис Воляк выигрывает уже во второй раз. Пошутил, что так и начнет коллекционировать велосипеды.

А на главной сцене «Славянского базара», в летнем амфитеатре, сейчас выступают звезды украинской эстрады. Таисия Повалий, Тина Кароль, Николай Игнатюк. Ну, а завтра на Славянском базаре разрешится главная интрига. Определят победителя песенного конкурса. И участникам, и жюри будет нелегко. Ведь в этом году конкурсанты поют и славянский, и мировой хит в один день.



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Теги: Витебск
 
 
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Витебск сегодня целый день во власти молодежи. Всевозможные площадки расположились в разных районах города.
 
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