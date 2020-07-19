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В национальном парке Канады перевернулся автобус, есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В национальном парке Джаспер (провинция Альберта, Канада) как минимум три человека погибли в результате опрокидывания автобуса. Другие пассажиры получили серьезные травмы,
По информации источника, в автобусе ехали 27 человек. После аварии погибли трое, остальные получили тяжелые травмы и были транспортированы из парка вертолетами. С вертолетной площадки пострадавших доставили в больницы провинции. Состояние некоторых людей оценили как критически тяжелое.
Инцидент произошел 18 июля около 22:00 по минскому времени. Пассажирский автобус перевернулся на склоне возле ледника Атабаска. К месту аварии были направлены три вертолета, пожарные подразделения, отряды полиции, администрация парка и медработники.
Фото: CBC / Randy Cusack
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В национальном парке Джаспер (провинция Альберта, Канада) как минимум три человека погибли в результате опрокидывания автобуса. Другие пассажиры получили...
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