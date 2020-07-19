Как в полиции Петербурга растят щенят. Посмотрите видео о хвостатых Шерлоках

Источник материала: ОНТ

Санкт-Петербургская полиция растит себе на службу новых помощников. Щенки пока малы, но дети быстро растут.





Кинологи работают со щенками, с которыми потом будут заниматься серьезным делом, с самого рождения. Ученикам на видео всего два с половиной месяца, однако они уже демонстрируют превосходные навыки.

«Трудности бывают с более взрослыми собаками – по коррекции поискового поведения. А в целом, когда начинаешь с такого маленького щеночка, проблем можно избежать. Глобальных, по крайней мере», - рассказывает кинолог Ольга Миргород.

Кинологи учат щенков искать по запаху и следу человека, обнаруживать взрывчатые вещества и сообщать о найденных трупах. Совсем скоро эти маленькие «хвосты» пополнят ряды профессиональных сыщиков.

Видео: « РИА Новости »

Фото: GSDLover, Pixabay

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