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Как в полиции Петербурга растят щенят. Посмотрите видео о хвостатых Шерлоках
Источник материала: ОНТ
Санкт-Петербургская полиция растит себе на службу новых помощников. Щенки пока малы, но дети быстро растут.
Кинологи работают со щенками, с которыми потом будут заниматься серьезным делом, с самого рождения. Ученикам на видео всего два с половиной месяца, однако они уже демонстрируют превосходные навыки.
Кинологи учат щенков искать по запаху и следу человека, обнаруживать взрывчатые вещества и сообщать о найденных трупах. Совсем скоро эти маленькие «хвосты» пополнят ряды профессиональных сыщиков.
Видео: «
Фото: GSDLover, Pixabay
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Санкт-Петербургская полиция растит себе на службу новых помощников. Щенки пока малы, но дети быстро растут. Кинологи работают со щенками, с которыми потом будут...
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