Большой стимул к новым успехам

Источник материала: Вороновская газета





За высокие производственные показатели имя Андрея Линго, тракториста-машиниста сельскохозяйст-венного производства госу-дарственного предприятия «экспериментальная база «Октябрь», занесено на рай-онную Доску Почета.

— Мое имя — среди лучших тружеников района. Это несколько неожиданно, но, признаюсь, очень приятно, — был искренен Андрей Станиславович. — Такая высокая оценка моего труда дана впервые, хотя за 16 лет работы был и на Доске Почета нашего предприятия, и получал премии, дипломы, благодарности. Когда тебя ценят, относятся с уважением, тогда любое дело спорится, хочется привнести еще больше полезного для своего коллектива, района и страны.

К механизаторскому труду привык с детства. На косилке с дедом травы косил… С отцом на тракторе тоже катался. Он теперь на пенсии, но продолжает работать. Стараюсь и я внести свой достойный вклад в копилку добрых дел нашей трудовой династии. Весной пахал на тракторе «Беларус-1221», а позже в связке с рулонным пресс-подборщиком заготавливал травы на сено и сенаж. Теперь на новом мощном «Беларусе-3522» с прицепом «Боярин» вожу травяную массу в траншеи. Что-то менять в своей дальнейшей трудовой жизни не думаю. Иначе не стал бы получать новенький трактор. Работа в сельском хозяйстве нравится, да и зарплата устраивает.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.