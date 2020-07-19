ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Большой стимул к новым успехам

19.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Большой стимул к новым успехам

За высокие производственные показатели имя Андрея Линго, тракториста-машиниста сельскохозяйст-венного производства госу-дарственного предприятия «экспериментальная база «Октябрь»,  занесено на рай-онную Доску Почета.

— Мое имя —  среди лучших тружеников района. Это несколько неожиданно, но, признаюсь, очень приятно, — был искренен Андрей Станиславович. — Такая высокая оценка моего труда дана впервые, хотя за 16 лет работы был и на Доске Почета нашего предприятия, и получал премии, дипломы, благодарности. Когда тебя ценят, относятся с уважением, тогда любое дело спорится, хочется привнести еще больше полезного для своего коллектива, района и страны.

К механизаторскому труду привык с детства. На косилке с дедом травы косил… С отцом на тракторе тоже катался. Он теперь на пенсии, но продолжает работать. Стараюсь и я внести свой достойный вклад в копилку добрых дел нашей трудовой династии. Весной пахал на тракторе «Беларус-1221», а позже в связке с рулонным пресс-подборщиком заготавливал травы на сено и сенаж. Теперь на новом мощном «Беларусе-3522» с прицепом «Боярин» вожу травяную массу в траншеи. Что-то менять в своей дальнейшей трудовой жизни не думаю. Иначе не стал бы получать новенький трактор. Работа в сельском хозяйстве нравится, да и зарплата устраивает.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За высокие производственные показатели имя Андрея Линго, тракториста-машиниста сельскохозяйст-венного производства госу-дарственного предприятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в полиции Петербурга растят щенят. Посмотрите видео о хвостатых Шерлоках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика