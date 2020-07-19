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Легковушка полностью сгорела на Долгиновском тракте
Источник материала: ОНТ
18 июля вечером в Минске на Долгиновском тракте полностью сгорел легковой автомобиль. Об этом
О происшествии стало известно в 16:54, сообщение о пожаре поступило в ЦОУ МГУ МЧС. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Уточняется, что по улице Сухаревской горела еще одна машина. Возгорание зафиксировали в моторном отсеке «Пежо». Огонь нанес автомобилю менее серьезные повреждения, чем в первом случае.
Фото носит иллюстративный характер
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18 июля вечером в Минске на Долгиновском тракте полностью сгорел легковой автомобиль. Об этом информирует МЧС. О происшествии стало известно в 16:54, сообщение о...
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