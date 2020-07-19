Легковушка полностью сгорела на Долгиновском тракте

Источник материала: ОНТ

18 июля вечером в Минске на Долгиновском тракте полностью сгорел легковой автомобиль. Об этом информирует МЧС.

О происшествии стало известно в 16:54, сообщение о пожаре поступило в ЦОУ МГУ МЧС. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Уточняется, что по улице Сухаревской горела еще одна машина. Возгорание зафиксировали в моторном отсеке «Пежо». Огонь нанес автомобилю менее серьезные повреждения, чем в первом случае.

Фото носит иллюстративный характер

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