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СМИ: В Беларуси прячется самый разыскиваемый преступник в мире

19.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 июня в национальном аэропорту "Минск" приземлился частный самолет, на котором в Беларусь прилетел гражданин Австрии Ян Марсалек, сообщает The Insider.

СМИ: В Беларуси прячется самый разыскиваемый преступник в мире
Фото Яна Марсалека из его многочисленных паспортов и документов, по которым он мог въезжать в разные страны, в том числе и в Россию / The Insider

Марсалек — самый разыскиваемый на данный момент преступник в мире. Своему коллеге, который поинтересовался, находится ли тот в "политически стабильной среде", австриец ответил: "Не волнуйтесь, у власти здесь одни и те же люди последние 25 лет", передает "Еврорадио".

В июне 2020 года немецкая компания Wirecard, в которой Марсалек работал в качестве главного операционного директора и отвечал за её деятельность в Азии, рухнула после того, как аудиторы обнаружили дыру в её балансе в 2 миллиарда евро. После этого СМИ узнали, что Марсалек был тесно связан с российской военной частной компанией (ЧВК) Вагнера в Ливии и российским ФСБ.

18 июня Марсалек был уволен. Он сказал своим коллегам, что летит на Филиппины — найти пропавшие миллиарды, чтобы доказать свою невиновность, и исчез. Марсалека начали искать не только немецкие и австрийские власти за мошенничество и растрату, но и спецслужбы других стран, так как австрийца начали подозревать в связях с российской разведкой.

С 2015 года Марсалек реализовывал свои проекты в Ливии и активно контактировал с российскими и европейскими чиновниками по поводу "гуманитарного восстановления Ливии". The Insider пишет, что на самом деле речь шла о плане создания частных военных компаний для защиты коммерческих интересов в стране, находящейся в состоянии войны. Советником Марсалека в Ливии был Андрей Чупрыгин — российский эксперт по арабскому миру, который, по данным западной разведки, является офицером ГРУ. Есть сообщения, что в 2017 году в качестве гостя российских военных Марсалек посетил руины Пальмиры в Сирии, после того как территория была отвоёвана у ИГИЛ. Австриец также хвастался, что у него есть полная формула "Новичка", которым были отправлены Скрипали.


По данным издания Bellingcat, Марсалек был частым гостем в России: за последние 10 лет он посещал её более 60 раз. В соседнюю страну он заезжал по шести различным австрийским паспортам, а также другим документам, которые были удалены из базы данных о пересечении границы. Например, он прилетел в Россию по "дипломатическому паспорту, выданному неграждану" с номером DA0000051. Но известно, что ни одно евр ейское государство не выдаёт подобных паспортов. В редких странах они могут быть выданы почетным консулам или незаконно продаваться. Интересно, что за несколько дней до своего исчезновения Марсалек говорил, что у него есть паспорта разных стран и он является почетным консулом. В поле зрения ФСБ австриец попал в 2015 году  — исследователи предполагают, что его могли рассматривать в качестве интересного объекта для вербовки.

После увольнения из Wirecard Марсалек запутал следы: он заказал билеты в Китай и Филиппины, подделал иммиграционные карты, опубликовал фотографии на пляжах с коктейлем в руках. Но после слов о том, что в стране, где он сейчас прячется, одни и те же люди находятся у власти 25 лет, журналистам не составило труда вспомнить Беларусь. Согласно пограничным данным, австриец приехал в нашу страну и на момент публикации статьи The Insider её не покидал.

Частный самолет Embraer 650 Legacy доставил Марсалека В Минск из Таллинна, через два часа после приземления самолет вылетел в Витебск. Благодаря FlightRadar журналисты обнаружили, что тот же частный самолет прилетел в Таллинн из австрийского города Коллагенфурт.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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19 июня в национальном аэропорту "Минск" приземлился частный самолет, на котором в Беларусь прилетел гражданин Австрии Ян Марсалек, сообщает The Insider.
 
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