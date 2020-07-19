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На жатву — с комфортом

19.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На жатву — с комфортом

В этом сельскохозяйственном сезоне госпредприятие э/б «Октябрь» приобрело не только новый «Беларус-3522», но и автомобиль «МАЗ», девятиметровую косилку, опрыскиватель… Очень кстати к началу уборки пришелся и современный зерноуборочный комбайн. Хозяином нового «Палессе-GS 12 А1» стал механизатор Казимир Дудко.

— На прошлой неделе пригнал его из Ошмян, — рассказал Казимир Витольдович. —Коллеги, которые работают на таких комбайнах, не разочаровались в технике, она очень хорошая:  компьютер, кондиционер… Словом, полный комфорт, работай и показывай высокие результаты.

В хозяйстве уже 17 лет, и все это время работаю на комбайне. Начинал на немецком Ц-80, или как его называли «кейс», потом убирал на «Лиде». Трудился помощником комбайнера, теперь — старший. Намолачивал по-разному, даже был в числе «тысячников». Не очень удачным выдался прошлый засушливый год. До заветной тысячи тонн зерна не дотянул. А вот на эту уборку планы у меня большие: урожай нынче дозревает хороший. Правда, полеглых хлебов много, но нам не привыкать. Главное — не гнаться за гектарами, а убирать качественно. Каравай будет весомее, когда зернышко к зернышку. Большая жатва только начинается. Надеюсь, что «Палессе» меня не подведет, тысячу и более тонн намолочу. На это нацеливает и символика на комбайне: 75 лет Великой Победы.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В этом сельскохозяйственном сезоне госпредприятие э/б «Октябрь» приобрело не только новый «Беларус-3522», но и автомобиль «МАЗ», девятиметровую косилку,...
 
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