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Литовские парламентарии призвали ввести санкции в отношении Беларуси

19.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас призвал власти Литвы ввести санкции в отношении ответственных за репрессии в отношении оппозиции и журналистов.

«Просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — обратились парламентарии к главам МВД и МИД страны.

Напомним, что нынешняя избирательная кампания побила все предыдущие рекорды по преследованию всякого инакомыслящего, что вызывает возмущение у мировой общественности.

 
 
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Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас призвал власти Литвы ввести санкции в отношении ответственных за репрессии в...
 
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