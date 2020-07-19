Литовские парламентарии призвали ввести санкции в отношении Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас призвал власти Литвы ввести санкции в отношении ответственных за репрессии в отношении оппозиции и журналистов.

«Просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — обратились парламентарии к главам МВД и МИД страны.

Напомним, что нынешняя избирательная кампания побила все предыдущие рекорды по преследованию всякого инакомыслящего, что вызывает возмущение у мировой общественности.