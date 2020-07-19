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Литовские парламентарии призвали ввести санкции в отношении Беларуси
19.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас призвал власти Литвы ввести санкции в отношении ответственных за репрессии в отношении оппозиции и журналистов.
«Просим инициировать процедуры, необходимые для определения лиц, ответственных за преследование белорусской демократической оппозиции, независимых СМИ и активистов гражданского общества и организацию репрессий против них, а затем внести их в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику», — обратились парламентарии к главам МВД и МИД страны.
Напомним, что нынешняя избирательная кампания побила все предыдущие рекорды по преследованию всякого инакомыслящего, что вызывает возмущение у мировой общественности.
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Председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас призвал власти Литвы ввести санкции в отношении ответственных за репрессии в...
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