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Светлана Тихановская проведёт первую предвыборную встречу с минчанами
Источник материала: Партизан
19 июля в 17:00 в парке Дружбы народов, что на площади Банголор, кандитдатка в презденты Светлана Тихановская проведёт первую встречу с минчанами.
В штабе претендентки на президентское кресло обещают, что на законном пикете выступят и ответят на вопросы избирателей сама Светлана, а также представительницы штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова, передает
До этого в 14:00 политики будут общаться с избирателями в Дзержинске. Встреча состоится на улице Тихой, 11, на парковке между домом и прудом.
Об объединении штабов Светланы Тихановской а также незарегестрированных кандидатами выдвиженцев Виктора Бабарико и Валерия Цепкало стало известно 16 июля. Цель объединения — "смена власти 9 августа".
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19 июля в 17:00 в парке Дружбы народов, что на площади Банголор, кандитдатка в презденты Светлана Тихановская проведёт первую встречу с минчанами.
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