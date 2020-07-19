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Венедиктов: Мишустин приезжал в Минск мириться
Источник материала: Партизан
"Мишустин поехал мириться... И, естественно, для России будет важно сохранить тогда отношения с Беларусью и с ее президентом", — так прокомментировал минскую встречу российского премьера Михаила Мишустина и Александра Лукашенко главный редакор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире программы "Будем наблюдать".
По мнению Венедиктова, разговор касался смягчения "экономического противостояния", и в ближайшее время стоит ждать новостей о разных договорённостях России и Беларуси, передает
"Да, есть же еще история с банком и с арестами счетов замминистра финансов России и его жены, — продолжил Венедиктов. — И я думаю, что Мишустин поехал договариваться. Он хороший переговорщик. Лукашенко понимает, чего от него хотят в России. И поэтому, безусловно, к гадалке не ходи, Российская Федерация в лице президента Путина 10 августа признает и поздравит переизбранного президента Александра Григорьевича Лукашенко. Сегодня это смотрится так".
Очередное потепление отношений Минска и Кремля происходит на фоне критики Западом действий белорусских властей в отношении оппонентов. Европа не спустит Лукашенко нынешние репрессии, уверен Венедиктов:
"Потому что лидеры США и лидеры европейских стран опираются на свое общественное мнение, которые видят что? Они видят посадки независимых кандидатов, именно тюремные заключения (как в Латинской Америке), они видит аресты активов, они видит аресты банков. И вот это простить не смогут. То есть простить, конечно, элиты могут все, как проклятые капиталисты, как говорил Владимир Ильич Ленин. Но надо понимать, что эта история еще аукнется".
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"Мишустин поехал мириться... И, естественно, для России будет важно сохранить тогда отношения с Беларусью и с ее президентом", — так прокомментировал минскую...
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