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В Ошмянском районе грузовик насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами большегруза в Ошмянском районе,
Происшествие случилось 18 июля, около 18.30. Предварительно установлено, что 31-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе М7 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики в сторону границы. На 139-м километре дороги он сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате наезда 38-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия
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Происшествие случилось 18 июля, около 18.30, на трассе М7.
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