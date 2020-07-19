В Ошмянском районе грузовик насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами большегруза в Ошмянском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 18 июля, около 18.30. Предварительно установлено, что 31-летний водитель фуры Mercedes ехал по трассе М7 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики в сторону границы. На 139-м километре дороги он сбил 38-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда 38-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия